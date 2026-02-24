Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество

В Кокшетау поставлена точка в громком деле о хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. Суд приговорил двоих фигурантов к реальным срокам лишения свободы — по 6 лет и 4 месяца каждому. Речь идет о 152 миллионах тенге, фиктивных поставках молока и схеме, которая два года оставалась незамеченной.
Расследование провел департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области. В центре дела — директор СПК «МолПродЖаркаин» Ефимкина А. С. и глава крестьянского хозяйства «Рассвет» Маслов А. В.
Молоко, которого не было.
По материалам следствия, в течение двух лет КХ «Рассвет» незаконно получало государственные субсидии, предназначенные для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки.
Проблема в том, что хозяйство фактически не располагало необходимым поголовьем скота для производства заявленных объемов продукции. Тем не менее в информационной системе электронных счетов-фактур оформлялись документы о поставке более 3 миллионов килограммов сырого молока в адрес СПК «МолПродЖаркаин».
На бумаге молоко перерабатывалось в сливочное масло и твердый сыр. На практике — его просто не существовало.
После одобрения заявок уполномоченным органом субсидии перечислялись на расчетный счет предприятия. В итоге государству причинен ущерб в размере 152 миллионов тенге.
Деньги — на депозит родственницы.
Следствие также установило, что часть полученных субсидий была переведена на депозитный счет родственницы Ефимкиной. В дальнейшем на эти средства приобрели мобильное здание. Его использовали для сдачи в аренду и получения дохода — фактически деньги продолжали «работать», но уже вне системы господдержки.
Эта деталь стала одним из ключевых эпизодов, подтверждающих умысел на сокрытие незаконно полученных средств.
Арест имущества и конфискация.
В рамках расследования наложен арест на внушительный перечень активов:
6 земельных участков 4 квартиры 11 автомобилей мобильное здание промышленно-производственное сооружение.
Суд постановил конфисковать мобильное здание в доход государства. Арест на остальное имущество сохранен до полного исполнения приговора в части гражданского иска.
Реальные сроки.
Приговором суда Маслов А. В. и Ефимкина А. С. признаны виновными. Каждому назначено наказание в виде 6 лет и 4 месяцев лишения свободы.
Приговор уже вступил в законную силу.