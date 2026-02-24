Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество

В Кокшетау поставлена точка в громком деле о хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. Суд приговорил двоих фигурантов к реальным срокам лишения свободы — по 6 лет и 4 месяца каждому. Речь идет о 152 миллионах тенге, фиктивных поставках молока и схеме, которая два года оставалась незамеченной.