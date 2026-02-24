Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агромахинации на 152 млн: суд конфисковал имущество

В Кокшетау вынесли приговор по громкому делу о хищении агросубсидий на 152 миллиона, передает DKNews.kz.В Кокшетау поставлена.

Источник: DKNews.kz

В Кокшетау поставлена точка в громком деле о хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. Суд приговорил двоих фигурантов к реальным срокам лишения свободы — по 6 лет и 4 месяца каждому. Речь идет о 152 миллионах тенге, фиктивных поставках молока и схеме, которая два года оставалась незамеченной.

Расследование провел департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области. В центре дела — директор СПК «МолПродЖаркаин» Ефимкина А. С. и глава крестьянского хозяйства «Рассвет» Маслов А. В.

Молоко, которого не было.

По материалам следствия, в течение двух лет КХ «Рассвет» незаконно получало государственные субсидии, предназначенные для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки.

Проблема в том, что хозяйство фактически не располагало необходимым поголовьем скота для производства заявленных объемов продукции. Тем не менее в информационной системе электронных счетов-фактур оформлялись документы о поставке более 3 миллионов килограммов сырого молока в адрес СПК «МолПродЖаркаин».

На бумаге молоко перерабатывалось в сливочное масло и твердый сыр. На практике — его просто не существовало.

После одобрения заявок уполномоченным органом субсидии перечислялись на расчетный счет предприятия. В итоге государству причинен ущерб в размере 152 миллионов тенге.

Деньги — на депозит родственницы.

Следствие также установило, что часть полученных субсидий была переведена на депозитный счет родственницы Ефимкиной. В дальнейшем на эти средства приобрели мобильное здание. Его использовали для сдачи в аренду и получения дохода — фактически деньги продолжали «работать», но уже вне системы господдержки.

Эта деталь стала одним из ключевых эпизодов, подтверждающих умысел на сокрытие незаконно полученных средств.

Арест имущества и конфискация.

В рамках расследования наложен арест на внушительный перечень активов:

6 земельных участков 4 квартиры 11 автомобилей мобильное здание промышленно-производственное сооружение.

Суд постановил конфисковать мобильное здание в доход государства. Арест на остальное имущество сохранен до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

Реальные сроки.

Приговором суда Маслов А. В. и Ефимкина А. С. признаны виновными. Каждому назначено наказание в виде 6 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.