Погиб сотрудник ДПС: что известно о взрыве около Савеловского вокзала

24 февраля около Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв — неизвестный подошел к машине ДПС, после чего сдетонировало взрывное устройство. «Вечерняя Москва» собрала все подробности произошедшего.
В результате инцидента погиб сотрудник полиции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк раскрыла его личность — жертвой происшествия оказался старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У него осталось двое несовершеннолетних детей.
Изначально сообщалось, что неизвестный подкинул взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции, отошел на безопасное расстояние и начал снимать видео. Позже ему якобы удалось скрыться. В пресс-службе ГУ МВД РФ опровергли эту информацию — по официальным данным, преступник скончался на месте.
В Telegram-канале «112» утверждают, что из-за взрыва ранения получили четыре человека, среди которых два госавтоинспектора. Всех пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Позже в Следственном комитете сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи и криминалисты ведомства совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения.