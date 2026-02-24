Ричмонд
Россиянин арестован в Паттайе по подозрению в криминальном обнале

В провинции Чонбури полиция Таиланда задержала гражданина России по подозрению в участии в транснациональной мошеннической схеме.

В провинции Чонбури полиция Таиланда задержала гражданина России по подозрению в участии в транснациональной мошеннической схеме. Об этом сообщает газета Khaosod.

По данным издания, 23 февраля управление по борьбе с экономическими преступлениями получило ордер на арест 35-летнего россиянина Сергея Хабарова. В рамках того же дела задержана гражданка Таиланда.

Следствие считает, что подозреваемые действовали в Паттайе и Саттахипе. По версии полиции, они занимались обналичиванием средств, которые могли быть получены преступным путем.

В консульском отделе посольства России в Таиланде сообщили корреспонденту ТАСС, что задержанный по решению суда россиянин за консульской помощью не обращался.

