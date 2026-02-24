Медицинский самолет потерпел крушение в Индии

Примерно через 23 минуты после взлёта связь с экипажем прервалась, а воздушное судно исчезло с радаров. Обломки обнаружены в труднодоступной лесистой местности, что затрудняет спасательную операцию. Официальных данных о погибших или выживших пока нет.