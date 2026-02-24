Жители Иркутской области отдали мошенникам почти 4 млн за три дня

— Все началось с безобидного звонка в мессенджере. «Специалист» сообщил, что в подъезде скоро поменяют домофон, и для этого нужен код из смс. Мужчина назвал. Тут же подключились новые «специалисты» — на этот раз с Госуслуг и из Росфинмониторинга. Они убедили его, что профиль взломан, деньги в опасности, и спасти их можно только переводом на «безопасный счет». Жертва послушно перевела все свои накопления, — рассказывают в пресс-службе ведомства.