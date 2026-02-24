Жители Иркутской области отдали мошенникам почти 4 млн за три дня

Телефонные аферисты за трехдневные выходные развели шесть жителей Иркутской области на круглую сумму — почти 4 миллиона рублей. Лидером антирейтинга стал 40-летний сибиряк, который отдал мошенникам 2 миллиона… из-за домофона. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Все началось с безобидного звонка в мессенджере. «Специалист» сообщил, что в подъезде скоро поменяют домофон, и для этого нужен код из смс. Мужчина назвал. Тут же подключились новые «специалисты» — на этот раз с Госуслуг и из Росфинмониторинга. Они убедили его, что профиль взломан, деньги в опасности, и спасти их можно только переводом на «безопасный счет». Жертва послушно перевела все свои накопления, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
По той же схеме развели и 71-летнюю пенсионерку из областного центра — она лишилась 433 тысяч. Еще одну историю рассказал житель Заларинского района. 51-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже УАЗа, перевел продавцу предоплату 120 тысяч и… больше его не видел.
Полиция в который раз напоминает о том, что сотрудники Госуслуг, банков и госорганов не звонят в мессенджерах и не просят коды. Если вас просят перевести деньги — это мошенники.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибиряк отдал 15 млн после звонка из спецслужб. За две недели он лишился того, что копил всю жизнь.