«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

24 августа 2024 года Павла Дурова задержали во Франции в рамках расследования дела о недостаточной модерации контента и отказе от сотрудничества с правоохранительными органами. Прокуратура Парижа сообщала, что в деле 12 обвинений, среди которых соучастие в хранении и распространении порнографических изображений детей, а также соучастие в мошенничестве, а еще сбыте наркотических веществ. Предприниматель был арестован, 28 августа его отпустили из-под стражи под обязательство внести залог в размере €5 млн. Сам Дуров отмечал, что Telegram раскрывал имена преступников, когда получал правильно оформленный юридический запрос.