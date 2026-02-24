Ричмонд
Пожар в пятиэтажке в Башкирии: 71-летний мужчина умер в реанимации

В Башкирии в реанимации умер пострадавший в пожаре пенсионер.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 23 февраля, в Стерлитамаке произошел пожар в пятиэтажном доме на проспекте Ленина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Пожарные ликвидировали открытое горение в квартире на втором этаже и вывели из опасной зоны 71-летнего мужчину. С ожогами его экстренно госпитализировали в реанимацию местной больницы, но, несмотря на усилия врачей, спустя сутки он скончался.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

В чрезвычайном ведомстве подвели печальные итоги длинных выходных: за праздничные дни в республике погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы на пожарах. Всего с начала 2026 года в Башкирии произошло 654 возгорания, унесшие жизни 31 человека, травмированы 27.

МЧС вновь призывает граждан к осторожности: не курить в постели, особенно в состоянии опьянения, и обязательно установить дома пожарный извещатель — он громким сигналом предупредит об опасности даже крепко спящего.

