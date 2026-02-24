Пожар в пятиэтажке в Башкирии: 71-летний мужчина умер в реанимации

В чрезвычайном ведомстве подвели печальные итоги длинных выходных: за праздничные дни в республике погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы на пожарах. Всего с начала 2026 года в Башкирии произошло 654 возгорания, унесшие жизни 31 человека, травмированы 27.