Жительница Уфы убила сына

Калининский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 68-летней уроженки Уфы, обвиняемой в убийстве. По данным пресс-службы суда, подсудимая находилась в квартире со своим сыном. В какой-то момент она умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, взяла нож и не менее двух раз ударила его в грудь и спину. Он скончался на месте преступления. Подсудимая вину признала частично.