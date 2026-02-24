Ричмонд
Жительница Уфы убила сына

Ей вынесли приговор.

Источник: Калининский районный суд Уфы / телеграм

Калининский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 68-летней уроженки Уфы, обвиняемой в убийстве. По данным пресс-службы суда, подсудимая находилась в квартире со своим сыном. В какой-то момент она умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, взяла нож и не менее двух раз ударила его в грудь и спину. Он скончался на месте преступления. Подсудимая вину признала частично.

За совершенное преступление подсудимой назначили наказание в виде шести лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Уфе водитель без прав врезался в памятник Мустаю Кариму.