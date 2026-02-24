В Пелыме пожар унес жизнь одного человека

Вечером 23 февраля в Пелыме произошел крупный пожар. На улице Павлика Морозова загорелся двухквартирный дом площадью 140 квадратных метров. Огонь унес жизнь одного человека.
— В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина, — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Потушить огонь удалось лишь спустя три часа. Разбор и проливку сгоревших конструкций спасатели закончили глубокой ночью.
Напомним, что за прошлые сутки в Свердловской области потушили 13 пожаров, из них 11 — в частном секторе. Один из пожаров произошел в Камышлове. Причиной стало нарушение правил растопки печи. Из огня спасателям удалось спасти одного человека.