Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников ДПС

Согласно материалам дела, ночью 24 февраля на площади перед Савеловским вокзалом в Москве преступником были совершены противоправные действия, приведшие к гибели одного инспектора Госавтоинспекции, скончавшегося на месте от полученных травм, не совместимых с жизнью. Двое других пострадавших полицейских госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник также погиб на месте преступления. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве начато расследование уголовного дела по статьям Уголовного кодекса РФ: статья 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и часть первая статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).Сотрудники Следственного комитета вместе с представителями оперативно-розыскных подразделений проводят осмотр места инцидента, изучают видеозаписи камер наблюдения. В скором времени планируется проведение ряда судебных экспертиз, включая медицинские и взрывотехнические исследования.

Согласно материалам дела, ночью 24 февраля на площади перед Савеловским вокзалом в Москве преступником были совершены противоправные действия, приведшие к гибели одного инспектора Госавтоинспекции, скончавшегося на месте от полученных травм, не совместимых с жизнью. Двое других пострадавших полицейских госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Злоумышленник также погиб на месте преступления.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве начато расследование уголовного дела по статьям Уголовного кодекса РФ: статья 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и часть первая статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Сотрудники Следственного комитета вместе с представителями оперативно-розыскных подразделений проводят осмотр места инцидента, изучают видеозаписи камер наблюдения.

В скором времени планируется проведение ряда судебных экспертиз, включая медицинские и взрывотехнические исследования.

Видео: СК России.