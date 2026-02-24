В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников ДПС

Согласно материалам дела, ночью 24 февраля на площади перед Савеловским вокзалом в Москве преступником были совершены противоправные действия, приведшие к гибели одного инспектора Госавтоинспекции, скончавшегося на месте от полученных травм, не совместимых с жизнью. Двое других пострадавших полицейских госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник также погиб на месте преступления. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве начато расследование уголовного дела по статьям Уголовного кодекса РФ: статья 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и часть первая статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).Сотрудники Следственного комитета вместе с представителями оперативно-розыскных подразделений проводят осмотр места инцидента, изучают видеозаписи камер наблюдения. В скором времени планируется проведение ряда судебных экспертиз, включая медицинские и взрывотехнические исследования.