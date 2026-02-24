Хабаровчанина приговорили к колонии за рассылку запрещённого контента

Как сообщается в телеграм-канале «Суды Хабаровского края», следствием установлено, что в 2019—2020 годах мужчина, находясь в одной из квартир Индустриального района, с использованием социальной сети ВКонтакте рассылал материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, которые брал в сети «Интернет» и оборот которых законом запрещён.