Хабаровчанина приговорили к колонии за рассылку запрещённого контента

В Хабаровске, в Индустриальном районном суде, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвинённого в незаконном распространении запрещённых материалов.
Как сообщается в телеграм-канале «Суды Хабаровского края», следствием установлено, что в 2019—2020 годах мужчина, находясь в одной из квартир Индустриального района, с использованием социальной сети ВКонтакте рассылал материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, которые брал в сети «Интернет» и оборот которых законом запрещён.
В ходе процесса подсудимый признал вину, ранее к уголовной ответственности не привлекался и заявил о раскаянии. Суд учёл эти обстоятельства и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.