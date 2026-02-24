Ричмонд
Пожар на птицефабрике произошел в Актобе

Актобе. 24 февраля. КазТАГ — В Актобе, в жилом массиве Жарык района Алматы, на территории птицефабрики вспыхнул пожар в одноэтажном складе для хранения яиц, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня в городе Актобе, в районе Алматы, в жилом массиве Жарык, на территории птицефабрики произошел пожар в отдельно стоящем одноэтажном складе, предназначенном для хранения яиц», — говорится в сообщении во вторник.

По данным МЧС, во время возгорания в помещении находилась только картонная продукция, кур и яиц внутри не было. Пожар охватил площадь 600 кв. м и был ликвидирован, при этом огонь не перекинулся на соседний склад.

В ходе тушения из здания вынесли два газовых баллона.

Пострадавших нет, причины пожара уточняются.