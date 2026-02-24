Пожар на птицефабрике произошел в Актобе

«Сегодня в городе Актобе, в районе Алматы, в жилом массиве Жарык, на территории птицефабрики произошел пожар в отдельно стоящем одноэтажном складе, предназначенном для хранения яиц», — говорится в сообщении во вторник.
По данным МЧС, во время возгорания в помещении находилась только картонная продукция, кур и яиц внутри не было. Пожар охватил площадь 600 кв. м и был ликвидирован, при этом огонь не перекинулся на соседний склад.
В ходе тушения из здания вынесли два газовых баллона.
Пострадавших нет, причины пожара уточняются.