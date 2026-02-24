Ричмонд
Правоохранители задержали «разборщиков с большой дороги»

Vaib.uz (новости Узбекистана. 24 февраля). В соцсетях на днях разлетелись тревожные кадры из Джизакской области. На видео группа мужчин избивает нескольких человек в одном из кафе. Пользователи утверждали, что это так называемые «дорожные разборщики» — они догнали не понравившийся им автомобиль с пассажирами и решили устроить самосуд.

Источник: Vaib.Uz

В региональном УВД прокомментировали ситуацию и раскрыли детали инцидента.

Как выяснилось, 14 февраля в 23:40 24-летний житель Карши обратился в оперативную дежурную службу с просьбой о помощи. По его словам, на участке автодороги «Ташкент — Термез» в Дустликском районе его автомобиль Hyundai был принудительно прижат к обочине двумя автомобилями Cobalt.

После остановки к машине подошла группа неизвестных и применила насилие к водителю и пассажирам — трём предпринимателям из Карши. В результате пострадавшие получили телесные повреждения, а у автомобиля были разбиты правый указатель поворота и переднее боковое стекло.

Сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки установили личности нападавших. По данным следствия, к инциденту причастны трое жителей Сергелийского и Чиланзарского районов Ташкента, трое жителей Учтепинского района столицы, а также житель Зангиатинского района Ташкентской области, всего семь человек.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство). В отношении троих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трёх до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.