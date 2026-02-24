Правоохранители задержали «разборщиков с большой дороги»

Vaib.uz (новости Узбекистана. 24 февраля). В соцсетях на днях разлетелись тревожные кадры из Джизакской области. На видео группа мужчин избивает нескольких человек в одном из кафе. Пользователи утверждали, что это так называемые «дорожные разборщики» — они догнали не понравившийся им автомобиль с пассажирами и решили устроить самосуд.