«112»: Актрису Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге

Актрису Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 февраля, в местном пабе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

— По предварительным данным, на девушку напали двое мужчин. Подробности произошедшего выясняются, — говорится в публикации.

Она снималась в кинокартинах «Онегин», «Морские дьяволы» и других.

До этого компания молодых людей, нарушавшая общественный порядок, избила мужчину, который сделал ей замечание, в одном из районов столицы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Серпуховский городской суд отправил за решетку местного жителя, который в июне прошлого года вместе с товарищем избил пассажира электрички за то, что тот не дал ему пауэрбанк для телефона. Оба злоумышленника в момент совершения преступления были пьяны.