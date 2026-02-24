«112»: Актрису Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге

Актрису Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 февраля, в местном пабе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
— По предварительным данным, на девушку напали двое мужчин. Подробности произошедшего выясняются, — говорится в публикации.
Она снималась в кинокартинах «Онегин», «Морские дьяволы» и других.
