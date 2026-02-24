Россиянам рассказали об уловках лжекурьеров с посылками

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они представляются курьерами и сообщают жертвам о якобы пришедших посылках или письмах из государственных органов. О внезапном звонке или сообщении от лжекурьеров предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Злоумышленники обращаются к потенциальным жертвам по имени и отчеству, используя данные из утекших баз или социальных сетей. В ходе разговора лжекурьер уточняет адрес и удобное время доставки, а затем просит продиктовать код из СМС якобы для подтверждения личности или оформления доставки. На самом деле этот код открывает мошенникам доступ к личным кабинетам, банковским приложениям и порталу «Госуслуги».
По данным Банка России, в 2025 году мошенники похитили у граждан 29 миллиардов рублей. Чтобы усилить давление, собеседника торопят, пугают платным хранением посылки, ссылаются на приказы и законы, представляются сотрудниками госорганов или служб безопасности.
Особую опасность представляет схема «добрый и злой» мошенник. После первого звонка, который создает панику, может последовать второй, он уже якобы от полиции или службы безопасности банка. Спасатель предлагает помочь и для этого просит перевести деньги на безопасный счет или снова назвать код из сообщения. На деле оба звонка от группы мошенников.
Эксперт подчеркивает, что ни одна легальная служба доставки не требует по телефону коды из СМС, push-уведомлений или CVC-код банковской карты. Если код уже был сообщен, необходимо немедленно прекратить разговор, самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, заблокировать карту и ограничить операции по счету. Важно сразу сменить пароли в ключевых сервисах, а также сохранить переписку и обратиться в полицию.
Для профилактики специалист рекомендует включить двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах, подключить у операторов и банков услуги определения спам-звонков, регулярно проверять список устройств с доступом к аккаунтам. Не стоит хранить на карте крупные суммы, лучше держать на ней средства только для текущих покупок.
Дополнительной мерой защиты может стать самозапрет на оформление кредитов через «Госуслуги», а для онлайн-платежей эксперт советует завести отдельную банковскую карту.
Юлия Ситникова.