На севере Красноярского края задержали автоледи с фальшивыми правами

За управление транспортным средством без прав в отношении нарушительницы составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, а также возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельных документов). Машина помещена на спецстоянку.