На севере Красноярского края задержали автоледи с фальшивыми правами

Автомобиль «Киа Рио» под ее управлением остановили 22 февраля. При проверке по базам данных выяснилось, что права женщины-водителя фальшивые — настоящий документ с аналогичным номером числится за мужчиной.
Полицейские установили, что поддельное водительское удостоверение автоледи заказала через интернет в Красноярске за 25 тысяч рублей и получила по почте.
За управление транспортным средством без прав в отношении нарушительницы составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, а также возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельных документов). Машина помещена на спецстоянку.