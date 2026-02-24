По пути в Приморье задержали мужчину, укравшего барсетку на хабаровском вокзале

Как сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной полиции, 43-летний житель края не уследил за своей поклажей и обратился в дежурную часть УМВД. Поиски привели правоохранителей в поселок Вяземский, к 61-летнему безработному без прописки. Выяснилось, что он приехал в Хабаровск искать работу, но несколько дней скитался по вокзалу и хостелам. Пропавшие вещи он попытался присвоить себе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.