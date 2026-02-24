Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке на Катерной столкнулись Toyota Isis и Suzuki Swift

В результате аварии пострадали десятилетняя девочка и женщина-водитель.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке сотрудники полиции выясняют детали дорожно-транспортного происшествия в Первомайском районе, в результате которого пострадала десятилетняя девочка и женщина-водитель. Авария произошла вечером на улице Катерная, где столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Toyota Isis, следуя по улице Катерная в направлении улицы Минеров, потерял контроль над управлением и допустил столкновение с машиной Suzuki Swift. От удара Suzuki отбросило на дорожное леерное ограждение.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась женщине, находившейся за рулем Suzuki, а также ее юной пассажирке 2015 года рождения. К счастью, травмы оказались незначительными: после осмотра врачей пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Водитель и пассажиры второй иномарки не пострадали.

Примечательно, что стаж водителя, спровоцировавшего аварию, составляет 23 года. В этом году он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД, а медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

В настоящее время по факту случившегося проводится административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью).