В Хабаровске подросток за серию краж автотехники отправлен в колонию

Летом прошлого года подросток похитил электромотоцикл, два мопеда и три велосипеда. Общая стоимость похищенного составила почти 290 тысяч рублей. Так, в середине июня житель новостройки по улице Запарина обнаружил пропажу электромотоцикла стоимостью 150 тысяч рублей. Подсудимый, не имея средств на такси, решил воспользоваться транспортом и довез его до дома на улице Союзной, где жил с матерью. СИМ был изъят полицейскими и возвращен владельцу.