В Хабаровске подросток за серию краж автотехники отправлен в колонию

В Хабаровске 17-летний житель Индустриального района признан виновным в серии краж различных транспортных средств и приговорен к двухлетнему сроку содержания в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Летом прошлого года подросток похитил электромотоцикл, два мопеда и три велосипеда. Общая стоимость похищенного составила почти 290 тысяч рублей. Так, в середине июня житель новостройки по улице Запарина обнаружил пропажу электромотоцикла стоимостью 150 тысяч рублей. Подсудимый, не имея средств на такси, решил воспользоваться транспортом и довез его до дома на улице Союзной, где жил с матерью. СИМ был изъят полицейскими и возвращен владельцу.
В начале июля молодой человек похитил мопед стоимостью 60 тысяч рублей из двора дома по улице Вахова. Также в середине июля он укатил три велосипеда из двора на улице Сысоева, один из которых бросил в Центральном районе, а два вернули владельцам. Летом он также похитил мопед стоимостью 50 тысяч рублей.
Ранее подсудимый уже был фигурантом уголовных дел о кражах, грабежах и угонах. На время следствия и суда он находился под стражей.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии.