Семь человек погибли при крушении самолета санавиации в Индии

В Индии потерпел крушение самолет санитарной авиации, никто из семи человек, находившихся на борту, не выжил. Об этом сообщает издание The Hindu.
Медицинский самолет авиакомпании Redbird Airways Pvt Ltd следовал из Ранчи в Дели. Авиакатастрофа произошла накануне вечером в индийском штате Джаркханд.
Самолет упал в лесу вскоре после вылета из аэропорта Ранчи.
«Все семеро, находившиеся на борту санитарной авиации, погибли в результате крушения. Самолет направлялся в Дели из Ранчи», — рассказали в правоохранительных органах.
