Человек погиб на пожаре в Ленинском районе 23 февраля

С места происшествия эвакуировали 20 жильцов.

23 февраля в Нижнем Новгороде произошел смертельный пожар. Трагедия случилась на улице Усиевича в Ленинском районе около девяти часов вечера. Подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили возгорание в одной из квартир жилого дома: пламенем были охвачены постельные принадлежности и иное имущество хозяев. Огонь «прошел» 5 квадратных метров площади.

Из подъезда, где случился пожар, пришлось эвакуировать 20 человек. Известно об одном пострадавшем и одном погибшем.

Причину случившегося предстоит установить пожарным дознавателям.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за атаки БПЛА на Москву нижегородский аэропорт принял 29 рейсов до столицы.

