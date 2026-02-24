Человек погиб на пожаре в Ленинском районе 23 февраля

23 февраля в Нижнем Новгороде произошел смертельный пожар. Трагедия случилась на улице Усиевича в Ленинском районе около девяти часов вечера. Подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили возгорание в одной из квартир жилого дома: пламенем были охвачены постельные принадлежности и иное имущество хозяев. Огонь «прошел» 5 квадратных метров площади.
Из подъезда, где случился пожар, пришлось эвакуировать 20 человек. Известно об одном пострадавшем и одном погибшем.
Причину случившегося предстоит установить пожарным дознавателям.
