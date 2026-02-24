Мошенники маскируются под соседей, чтобы украсть данные россиян

Мошенники выдают себя за соседей в мессенджерах. Они предлагают вступить в «чат подъезда», чтобы похитить персональные данные.
Россиянам стали приходить сообщения в мессенджерах с предложением присоединиться к чату своего подъезда. На деле это схема мошенников, которые под предлогом обсуждения жилищных вопросов собирают личные данные.
По данным РИА Новости, злоумышленники представляются соседями и предлагают вступить в общий чат якобы для обмена важной информацией. Внутри такого чата жертв просят подтвердить персональные данные, ссылаясь на перерасчёт коммунальных платежей. На самом деле эти сведения используются в корыстных целях.
Не переходите по ссылкам из неизвестных сообщений и не подтверждайте свои данные в непроверенных чатах. Настоящие управляющие компании и соседи не запрашивают паспортные данные или лицевые счета через мессенджеры.
Арсений Луговой.