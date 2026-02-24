Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники маскируются под соседей, чтобы украсть данные россиян

Фейковые чаты жильцов МКД стали новой угрозой для россиян.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мошенники выдают себя за соседей в мессенджерах. Они предлагают вступить в «чат подъезда», чтобы похитить персональные данные.

Россиянам стали приходить сообщения в мессенджерах с предложением присоединиться к чату своего подъезда. На деле это схема мошенников, которые под предлогом обсуждения жилищных вопросов собирают личные данные.

По данным РИА Новости, злоумышленники представляются соседями и предлагают вступить в общий чат якобы для обмена важной информацией. Внутри такого чата жертв просят подтвердить персональные данные, ссылаясь на перерасчёт коммунальных платежей. На самом деле эти сведения используются в корыстных целях.

Не переходите по ссылкам из неизвестных сообщений и не подтверждайте свои данные в непроверенных чатах. Настоящие управляющие компании и соседи не запрашивают паспортные данные или лицевые счета через мессенджеры.

Арсений Луговой.