Опасный QR-код: как мошенники воруют ваши данные

Злоумышленники создают свой QR-код, который ведет на поддельный (фишинговый) сайт. Внешне такой сайт может копировать страницу банка, портала «Госуслуги» или сервиса оплаты. Когда вы вводите там логин, пароль или данные карты, они сразу уходят к преступникам.