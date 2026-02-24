Ричмонд
Опасный QR-код: как мошенники воруют ваши данные

Источник: Freepik

QR-коды стали неотъемлемой частью нашей жизни: меню в кафе, оплата парковки, переходы на сайты скидок и даже проверка подлинности товаров. Однако вместе с удобством пришла и новая угроза — мошенничество с QR-кодами (QR-фишинг).

По данным экспертов по кибербезопасности, количество атак с использованием вредоносных QR-кодов выросло в разы. Мошенники подменяют наклейки в общественных местах и рассылают поддельные письма, чтобы украсть ваши данные или деньги.

Как отличить безопасный код от ловушки? Мы собрали для вас исчерпывающую инструкцию.

Что такое фишинговый QR-код и как он работает?

Злоумышленники создают свой QR-код, который ведет на поддельный (фишинговый) сайт. Внешне такой сайт может копировать страницу банка, портала «Госуслуги» или сервиса оплаты. Когда вы вводите там логин, пароль или данные карты, они сразу уходят к преступникам.

Визуальный осмотр: ищем следы вандализма

Самый простой способ распознать опасный QR-код — внимательно посмотреть на его носитель.

  • Наклейка на наклейке. Если код напечатан на бумаге и приклеен поверх оригинальной таблички (например, на паркомате или стойке аренды самокатов), почти со 100% вероятностью это мошенничество.
  • Повреждения. Осмотрите, нет ли царапин или потертостей, под которыми виден другой код.
  • Нестандартный материал. Коды в транспорте или официальных учреждениях обычно нанесены методом печати или гравировки. Бумажный скотч на металлической поверхности — повод насторожиться.

Проверка ссылки до перехода

Современные смартфоны при сканировании показывают превью ссылки, а не сразу открывают сайт.

  • Как это работает
    Наведите камеру. Вверху экрана появится уведомление с кнопкой «Открыть ссылку» или «Перейти». Посмотрите на адрес.
  • Признаки опасности
    Ссылка представляет собой бессмысленный набор символов (`bit.ly/ыцв34ячс` или `tinyurl.com/3fk2s`).
  • Доменное имя (основной адрес сайта) написано с ошибками: вместо vk.com — vk.com-offer или вместо gosuslugi — g0suslugi (ноль вместо буквы «о»).
    Сайт обещает раздачу денег, невероятные скидки или требует срочного подтверждения данных.
  • Запрос лишних данных
    Любой QR-код — это просто ссылка. Если после перехода по ссылке от вас требуют: ввести номер карты и CVV-код (трехзначный код на обороте) для оплаты копеечного товара; отправить SMS на короткий номер; ввести пароль от аккаунта в соцсетях или почты. Это 100% мошенники.

Официальные сервисы обычно не спрашивают CVV при оплате малых сумм, а бесплатные приложения (Wi-Fi, меню ресторана) часто не требуют ввода данных банковской карты.

  • Запрос на установку приложения
    Будьте особенно бдительны, если QR-код пытается скачать на телефон APK-файл (установочный пакет для Android). Легальный софт скачивается только из официальных магазинов приложений (Google Play, App Store, RuStore). Установка программ из неизвестных источников почти гарантированно приведет к заражению телефона трояном, который украдет СМС-сообщения от банков.
  • Осторожность с короткими ссылками
    Сервисы вроде Bit ly, Clck или Tinyurl используются, чтобы скрыть настоящий адрес сайта. Вы видите bit ly/3eLmNp, но куда ведет эта ссылка на самом деле — неизвестно. Существуют сервисы-проверяльщики, которые позволяют «заглянуть» под короткий адрес, но проще вообще не переходить по таким ссылкам из непроверенных источников.
  • Анализ контекста
    Задайте себе вопрос: «Насколько логично здесь использование QR-кода?»

Если вам пришло письмо на работу от «директора» с QR-кодом для срочной выплаты премии — это мошенники.

Если в подъезде висит объявление о перерасчете квартплаты с кодом для быстрого перехода — скорее всего, это ловушка.

Если курьер просит отсканировать код с его телефона для подтверждения доставки — лучше отказаться.

Использование специальных приложений

Хотя стандартная камера смартфона уже показывает ссылку, вы можете установить специализированные антивирусы, которые имеют встроенный сканер QR-кодов. Они сверяют ссылки с базами фишинговых сайтов и блокируют опасные переходы.

Что делать, если вы уже перешли по опасному QR-коду?

  1. Не вводите данные! Если страница требует пароль или карту, немедленно закройте вкладку.
  2. Не вводите коды подтверждения. Если сайт просит код из СМС для «отмены операции», это попытка взломать ваш аккаунт.
  3. Запустите проверку антивирусом.
  4. Если ввели данные карты — срочно заблокируйте ее через мобильное приложение банка или позвонив на горячую линию.
  5. Смените пароли, если успели ввести их на подозрительном сайте.

Помните: ваша внимательность — главный барьер на пути мошенников. QR-коды безопасны, когда вы знаете, откуда они взялись. Будьте бдительны!