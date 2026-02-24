Правозащитника Солдатова арестовали за логотип Instagram*

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток правозащитника Дениса Солдатова из-за логотипа Instagram* на его сайте. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.
Поводом для разбирательств стала публикация от 15 декабря прошлого года на его сайте «Гулаг-Инфо».
— В ходе заседания Солдатов подтвердил обстоятельства и сообщил, что логотип уже удален, а сайт закрыт. Суд указал, что это не отменяет факта правонарушения, и назначил мужчине 15 суток административного ареста, — говорится в публикации.
Ранее суд заключил под стражу москвича 1994 года рождения, который оправдывал терроризм в интернете. Он также планировал совершить серию преступлений, направленных на подрыв политической и общественной обстановки в России.
СК возбудил новое уголовное дело в отношении Никиты Уварова**, осужденного по «делу Minecraft». «Вечерняя Москва» узнала подробности нового дела и вспомнила детали старого расследования.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
**Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.