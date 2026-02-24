Бизнесмен из Красноярска незаконно присвоил участок земли и попал под «уголовку»

Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
В 2015 году житель краевого центра приобрел земельный участок площадью 12 тыс. кв. м вместе с производственным цехом в районе бывшего шинного завода. Но в 2025-ом предприниматель решил, что этого недостаточно. У него возник план получить еще земли — на этот раз из участка, находившегося в неразграниченной государственной собственности.
Для того, чтобы осуществить задуманное, мужчина обратился к кадастровому инженеру и попросил специалиста подготовить межевой план. В обоснование своих требований бизнесмен указал, что на муниципальной земле якобы расположен принадлежащий ему объект недвижимости, который является вспомогательным для основного цеха.
Кадастровый инженер направил документы в регистрирующий орган, и на их основании заявитель оформил право собственности еще на 1,2 тыс. кв. м.
«Прокуратура провела проверку и выяснила, что на самом деле никаких объектов недвижимости на этом участке не было — ни вспомогательных, ни основных. Документы, поданные в Росреестр, содержали ложные сведения. А государству в результате этих манипуляций был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокурор направил материалы проверки в следственный орган, который возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о признании отсутствующим права собственности гражданина на незаконно оформленный участок.
Расследование и устранение нарушений находится на контроле у ведомства.