Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обеспечил выдачу въездных виз 20 мигрантам, с каждого брал по 300 долларов». МВД Беларуси раскрыло схему незаконной миграции

В Беларуси ОМОН задержал иностранца-организатора схемы нелегальной миграции.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ОМОН задержал иностранца-организатора схемы нелегальной миграции. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

Сотрудниками 8-го управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД вместе с коллегами из УГиМ УВД была обнаружена схема незаконной миграции.

Установлено, что 30-летний выходец из Центральной Азии, который проживал в Гомеле, смог организовать въезд и пребывание в Беларуси нелегалов. Фигурант, являясь владельцем фирмы-пассажироперевозчика, расширил сферу деятельности якобы для пошива одежды.

В МВД уточнили: с целью привлечения швей на фиктивное производство, мужчина оформлял заведомо подложные документы для иностранцев, а затем предоставлял их в государственные учреждения.

«Таким образом фигурант обеспечил выдачу въездных виз 20 мигрантам. С каждого брал по 300 долларов», — заметили в ведомстве.

И добавили, что мигранты приехали в Беларусь, проживали в арендованных квартирах, не работали и намеревались попасть в страны Европейского союза. В МВД подчеркнули, что организатор схемы был задержан при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Следователи завели уголовное дело.

Кроме того, клиентов иностранца привлекли к административной ответственности, большинство из них самостоятельно уехали или же были депортированы из Беларуси. Несколько человек остаются в изоляторах временного содержания.

Ранее милиция Минска предупредила о мошенниках, которые требуют написать расписку под диктовку.

Тем временем Европол заявил о ликвидации преступной группы, действовавшей и в Беларуси: «Возглавляет украинский организатор».

Также мы писали, что белорусы могут получить штрафы до 2250 рублей за продажу излишков овощей.