«Обеспечил выдачу въездных виз 20 мигрантам, с каждого брал по 300 долларов». МВД Беларуси раскрыло схему незаконной миграции

В Беларуси ОМОН задержал иностранца-организатора схемы нелегальной миграции. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Сотрудниками 8-го управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД вместе с коллегами из УГиМ УВД была обнаружена схема незаконной миграции.
Установлено, что 30-летний выходец из Центральной Азии, который проживал в Гомеле, смог организовать въезд и пребывание в Беларуси нелегалов. Фигурант, являясь владельцем фирмы-пассажироперевозчика, расширил сферу деятельности якобы для пошива одежды.
В МВД уточнили: с целью привлечения швей на фиктивное производство, мужчина оформлял заведомо подложные документы для иностранцев, а затем предоставлял их в государственные учреждения.
«Таким образом фигурант обеспечил выдачу въездных виз 20 мигрантам. С каждого брал по 300 долларов», — заметили в ведомстве.
И добавили, что мигранты приехали в Беларусь, проживали в арендованных квартирах, не работали и намеревались попасть в страны Европейского союза. В МВД подчеркнули, что организатор схемы был задержан при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Следователи завели уголовное дело.
Кроме того, клиентов иностранца привлекли к административной ответственности, большинство из них самостоятельно уехали или же были депортированы из Беларуси. Несколько человек остаются в изоляторах временного содержания.
