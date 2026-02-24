Основатель сгоревшего парка-отеля в Иркутске рассказал о масштабах ущерба

IrkutskMedia, 24 февраля. 24 номера повреждено в результате крупного пожара в парке-отеле Иркутска на берегу Ангары 20 февраля. По мнению основателя предприятия Анатолия Казакевича, очаг возгорания находился под двумя крыльцами перед номерами.
Как сообщается в официальной группе «ВК» (12+) отеля, который расположен в парке «Поляна», пожар заметили примерно 18.30. В этот момент в жилых помещениях находилось 14 человек. Все они были эвакуированы и расселены по другим гостевым домам. Двое гостей предоставили список вещей, поврежденных в огне. У одной постоялицы в результате происшествия пострадали документы.
Напомним, кровля здания парк-отеля на площади в 500 квадратов загорелась 20 февраля. В ликвидации пожара задействовано 27 огнеборцев и семь машин. Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств возгорания. Причины пожара, сумма причиненного ущерба выясняются.