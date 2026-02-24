Основатель сгоревшего парка-отеля в Иркутске рассказал о масштабах ущерба

Как сообщается в официальной группе «ВК» (12+) отеля, который расположен в парке «Поляна», пожар заметили примерно 18.30. В этот момент в жилых помещениях находилось 14 человек. Все они были эвакуированы и расселены по другим гостевым домам. Двое гостей предоставили список вещей, поврежденных в огне. У одной постоялицы в результате происшествия пострадали документы.