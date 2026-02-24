В Приморье будут судить мужчину, который заживо сжег свою возлюбленную

В Приморском крае перед судом предстанет мужчина, который заживо сжег свою возлюбленную. Об этом сообщила прокуратура региона.
Мужчину — 49-летнего жителя Уссурийска — обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Преступление произошло в июле прошлого года в поселке Партизан.
«По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме и действуя на почве ревности, умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. В результате полученных термических ожогов 50-летняя женщина скончалась», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело будет рассматривать Приморский краевой суд.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области мужчину заподозрили в убийстве с особой жестокостью трех человек.