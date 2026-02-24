Ричмонд
В Приморье будут судить мужчину, который заживо сжег свою возлюбленную

Житель Уссурийска предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой, совершенном с особой жестокостью.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае перед судом предстанет мужчина, который заживо сжег свою возлюбленную. Об этом сообщила прокуратура региона.

Мужчину — 49-летнего жителя Уссурийска — обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Преступление произошло в июле прошлого года в поселке Партизан.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме и действуя на почве ревности, умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. В результате полученных термических ожогов 50-летняя женщина скончалась», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело будет рассматривать Приморский краевой суд.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области мужчину заподозрили в убийстве с особой жестокостью трех человек.