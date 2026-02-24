В Приморье будут судить мужчину, который заживо сжег свою возлюбленную

«По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме и действуя на почве ревности, умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. В результате полученных термических ожогов 50-летняя женщина скончалась», — рассказали в прокуратуре.