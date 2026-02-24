В Омске объявили в розыск проворовавшегося экс-председателя ЖСК «Уют»

Подробности рассказали в прокуратуре Омской области. По версии следствия в период с января 2015-го по февраль 2021 года экс-председатель ЖСК «Уют» похитил у 19 граждан и организаций около 21,5 млн рублей. Он брал с них деньги, дорогие машины и имущественные права, а взамен брал их в пайщики двух строящихся в Омске многоквартирных домов. Он же являлся руководителем двух подрядных организаций, строящих эти дома.