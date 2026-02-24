В Омске объявили в розыск проворовавшегося экс-председателя ЖСК «Уют»

В Омске вынесли приговор 64-летнему экс-председателю ЖСК «Уют». Его признали виновным в мошенничестве. Однако на приговор он не явился, мужчина объявлен в розыск.
Подробности рассказали в прокуратуре Омской области. По версии следствия в период с января 2015-го по февраль 2021 года экс-председатель ЖСК «Уют» похитил у 19 граждан и организаций около 21,5 млн рублей. Он брал с них деньги, дорогие машины и имущественные права, а взамен брал их в пайщики двух строящихся в Омске многоквартирных домов. Он же являлся руководителем двух подрядных организаций, строящих эти дома.
Однако полученные средства на счета возглавляемой им организации экс-председатель не внес и люди остались без квартир. За мошенничество суд приговорил бывшего председателя ЖСК к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Кроме того, он обязан компенсировать потерпевшим причиненный ущерб.
Дожидаться, пока его возьмут под стражу в зале суда, осужденный не стал. Находясь под подпиской о невыезде, он не явился на оглашение приговора. Проворовавшийся экс-председатель объявлен в розыск.
