Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске объявили в розыск проворовавшегося экс-председателя ЖСК «Уют»

За хищение средств дольщиков его осудили, однако на приговор он не явился.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вынесли приговор 64-летнему экс-председателю ЖСК «Уют». Его признали виновным в мошенничестве. Однако на приговор он не явился, мужчина объявлен в розыск.

Подробности рассказали в прокуратуре Омской области. По версии следствия в период с января 2015-го по февраль 2021 года экс-председатель ЖСК «Уют» похитил у 19 граждан и организаций около 21,5 млн рублей. Он брал с них деньги, дорогие машины и имущественные права, а взамен брал их в пайщики двух строящихся в Омске многоквартирных домов. Он же являлся руководителем двух подрядных организаций, строящих эти дома.

Однако полученные средства на счета возглавляемой им организации экс-председатель не внес и люди остались без квартир. За мошенничество суд приговорил бывшего председателя ЖСК к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Кроме того, он обязан компенсировать потерпевшим причиненный ущерб.

Дожидаться, пока его возьмут под стражу в зале суда, осужденный не стал. Находясь под подпиской о невыезде, он не явился на оглашение приговора. Проворовавшийся экс-председатель объявлен в розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семерым омским наркоторговцам оставили приговор в силе.