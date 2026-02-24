Ричмонд
Золото на 2 млн руб. пытался контрабандой вывезти в Китай житель Приморья

В носках россиянина нашли 59 ювелирных изделий, еще два украшения он надел на себя как личные.

Источник: Аргументы и факты

Житель Приморья попытался вывезти в Китай золотые украшения почти на 2 млн рублей, но его остановили на таможенном посту ДАПП «Полтавка» в Уссурийском районе. По данным Уссурийской таможни, у 41‑летнего россиянина изъяли 61 изделие из золота. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

Как сообщила пресс‑служба Дальневосточного таможенного управления, за несколько дней до поездки мужчина получил партию украшений и собирался вывезти их через границу. В его распоряжении были серьги, кольца, подвески, браслет, цепочки и нательные крестики из драгоценного металла.

Чтобы скрыть украшения от досмотра и обязательного письменного декларирования, россиянин спрятал 59 золотых изделий под резинками носков. Еще два украшения он надел и пытался выдать за личные.

После проверки таможенники пришли к выводу, что мужчина пытался незаконно вывезти ювелирные изделия как стратегически важный товар. Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.