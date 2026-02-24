Золото на 2 млн руб. пытался контрабандой вывезти в Китай житель Приморья

Житель Приморья попытался вывезти в Китай золотые украшения почти на 2 млн рублей, но его остановили на таможенном посту ДАПП «Полтавка» в Уссурийском районе. По данным Уссурийской таможни, у 41‑летнего россиянина изъяли 61 изделие из золота. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.