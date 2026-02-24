Часть лестницы обвалилась на Киевском вокзале в Москве

Фрагмент лестничного схода рухнул на столичном Киевском вокзале. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД).
— Сегодня примерно в 7:10 на Киевском вокзале произошло повреждение фрагмента лестничного схода, ведущего на платформу № 9 для поездов дальнего следования. Никто не пострадал. На движение поездов ситуация не влияет, — добавили в сообщении.
Проход на платформу № 9 пришлось временно закрыть. На месте проводится оповещение, для помощи пассажирам выделен дополнительный персонал. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
До этого в квартире дома на Спартаковской улице в Москве частично обрушился потолок — в здании подтопило крышу. Жильцов девятиэтажного дома пришлось выводить на улицу. Никто не пострадал.