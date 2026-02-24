Ричмонд
Акула жестоко растерзала врача на глазах у его семьи в Новой Каледонии

В Новой Каледонии акула напала на врача прямо на глазах у его семьи, она утащила мужчину под воду, позже его обезображенный труп обнаружили в местной лагуне.

Акула жестоко растерзала 55-летнего врача на заморской территории Франции — в Новой Каледонии, она утащила мужчину под воду прямо на глазах у его семьи, материал из The Sun перевел aif.ru.

По словам представителя экстренных служб, мужчина занимался виндсерфингом на популярном пляже, когда на него напал хищник. Акула схватила жертву и потащила под воду, позже тело нашли в местной лагуне моряки, оно было обезображено.

Также была обнаружена его доска для виндсерфинга с отломанным куском, предположительно, его откусило животное.

«Мужчина погиб в результате нападения акулы в районе пляжа Шато-Руаяль в Нумеа. Во второй половине дня в воскресенье на место происшествия прибыли спасательные службы, пляж был эвакуирован», — заявили в государственной организации по профилактике нападения акул Nouvelle-Caledonie Prevention Requin.

Сейчас пляж остается закрытым для посетителей, территорию патрулируют несколько десятков полицейских.

Ранее ученые получили новые данные о гигантской 2700-килограммовой белой акуле.

