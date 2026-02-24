В Приморье с 1 марта начинается пожароопасный сезон

В Приморском крае подписано постановление о старте пожароопасного сезона 2026 года. В зависимости от климатических условий муниципалитеты перейдут в особый режим с 1, 10 и 20 марта.
Первыми, уже с 1 марта, ограничения вступят в силу в южных и западных территориях. В зоне особого внимания окажутся Уссурийский городской округ, а также Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хасанский и Хорольский муниципальные округа.
С 10 марта режим начнет действовать на большей части побережья. В список вошли Владивосток, Артем, Находка, Большой Камень, ЗАТО Фокино, а также Дальнегорский, Кавалеровский, Лазовский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский и Шкотовский округа.
С 20 марта пожароопасный сезон официально откроется в центральных и северных районах края. Меры начнут применять в Арсеньеве, Дальнереченске, а также в Анучинском, Кировском, Красноармейском, Михайловском, Пожарском, Тернейском, Чугуевском и других округах.
Власти напоминают, что с началом сезона ужесточаются наказания за палы травы и разведение костров. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены крупные штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, для компаний — до двух миллионов. В случае введения особого противопожарного режима эти суммы вырастут.
Если же небрежность с огнем приведет к лесному пожару, нарушителю грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, особенно если ущерб признают крупным (от 50 тысяч рублей) или значительным (от 10 тысяч рублей).