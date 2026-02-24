В Приморье с 1 марта начинается пожароопасный сезон

Власти напоминают, что с началом сезона ужесточаются наказания за палы травы и разведение костров. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены крупные штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, для компаний — до двух миллионов. В случае введения особого противопожарного режима эти суммы вырастут.