Владельцы сгоревшего парк-отеля в Иркутске рассказали о масштабах ущерба. Напомним, вечером 20 февраля 2026 года на улице Старокузьмихинской загорелся гостиничный комплекс. Из здания самостоятельно успели выбраться 20 человек, никто не пострадал.
Как сообщает Байкал24 со ссылкой на социальные сети парк-отеля «Байкал-Аляска», камеры видеонаблюдения зафиксировали, что пламя было у крыльца одного из корпусов отеля. Сторож, направился к источнику дыма, проверил номер и убедился, что внутри никого нет, а само помещение не горит.
— Под крыльцом нет электрических приборов и кабелей. Там только металлический лоток для ливневки. Я предполагаю, что это может быть поджог, — уточнил владелец Анатолий Казакевич.
Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Теперь на месте сгоревшего здания планируется строительство нового корпуса. Специалисты выясняют причины пожара, рассматривая различные версии, от короткого замыкания до возможного поджога. Прокуратура Свердловского района контролирует проверку.