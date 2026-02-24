Владельцы сгоревшего парк-отеля в Иркутске рассказали о масштабах ущерба

Как сообщает Байкал24 со ссылкой на социальные сети парк-отеля «Байкал-Аляска», камеры видеонаблюдения зафиксировали, что пламя было у крыльца одного из корпусов отеля. Сторож, направился к источнику дыма, проверил номер и убедился, что внутри никого нет, а само помещение не горит.