Семья убитого 9-летнего мальчика в Петербурге пожаловалась на травлю: неизвестные преследуют родителей и передают записки детям

Родные 9-летнего мальчика из Петербурга, которого похитили и убили в конце января, заявили о настоящей охоте, которую устроила группа незнакомок. Как сообщил юрист семьи Никита Сорокин, в ситуацию вмешались молодые женщины, которые создали в мессенджере так называемый «чат ненависти», где обсуждали семью погибшего ребенка. Подробностями делится «КП-Санкт-Петербург».
Отмечается, что после виртуальных нападок они перешли к реальным действиям и начали выслеживать родителей и других детей прямо на улицах.
По словам представителя семьи, преследовательницы дошли до откровенного психологического давления. Юрист пояснил, что женщины пытаются установить с членами семьи личный контакт, передают детям записки и провоцируют их на общение. Адвокат подчеркнул, что их методы фактически копируют поведение преступников, которые охотятся на детей.
Сорокин рассказал о случае, который произошел с матерью погибшего мальчика. По его информации, одна из участниц группы специально одела свою дочь в куртку и шапку — точно такие же, в каких погибший мальчик был в день похищения. Женщины подкараулили мать на знакомом маршруте, а когда та заметила пугающее сходство, «актрисы» со смехом убежали. Юрист добавил, что есть свидетели, подтверждающие, что раньше девочку в такой одежде не видели.
В связи с происходящим семья готовит обращение в полицию. Как заявил адвокат, личности преследовательниц уже известны. Родственники намерены подать заявление по статье о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ), так как считают, что действия группы подпадают под эту статью.
Напомним, трагедия произошла в Петербурге 30 января. Ребенок мыл фары машин на парковке у торгового комплекса на Таллинском шоссе. Там его похитил 38-летний мужчина, который впоследствии убил ребенка. Тело мальчика нашли в водоеме за городом, подозреваемый сознался в содеянном. После гибели ребенка семья, где воспитывается еще шестеро детей, столкнулась с не только с горем, но и с волной негатива в интернете.