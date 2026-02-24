Семья убитого 9-летнего мальчика в Петербурге пожаловалась на травлю: неизвестные преследуют родителей и передают записки детям

Сорокин рассказал о случае, который произошел с матерью погибшего мальчика. По его информации, одна из участниц группы специально одела свою дочь в куртку и шапку — точно такие же, в каких погибший мальчик был в день похищения. Женщины подкараулили мать на знакомом маршруте, а когда та заметила пугающее сходство, «актрисы» со смехом убежали. Юрист добавил, что есть свидетели, подтверждающие, что раньше девочку в такой одежде не видели.