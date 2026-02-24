14 человек пострадали в ДТП с автобусом детского сада

В Японии автобус детского сада столкнулся с легковушкой, пострадали 14 человек, включая девятерых детей. Авария произошла утром 24 февраля на перекрестке в городе Онга, префектура Фукуока, сообщает агентство Kyodo.
Автобус детского сада остановился в правом ряду для поворота, когда в него сзади врезался легковой автомобиль.
Из 14 пострадавших госпитализированы 12 человек — девять детей, двое сотрудников детсада и водитель легковушки. Их жизни ничего не угрожает.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Ранее в Китае 12 человек погибли в результате взрыва в магазине пиротехники.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.