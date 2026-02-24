Перед судом предстанет приморец, который из ревности заживо сжег подругу

Приморский краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своей знакомой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона, трагедия произошла в июле 2025 года в поселке Партизан.