Перед судом предстанет приморец, который из ревности заживо сжег подругу

Прокуратура Приморья передала в суд уголовное дело о жестокой расправе в поселке Партизан. Местный житель из ревности облил горючей жидкостью и поджег 50-летнюю женщину.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Приморский краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своей знакомой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона, трагедия произошла в июле 2025 года в поселке Партизан.

По версии следствия, находясь в состоянии опьянения в доме на улице Заречной, обвиняемый на почве ревности решил расправиться с 50-летней знакомой. Злоумышленник облил потерпевшую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате полученных тяжелых термических ожогов женщина скончалась.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы по делу об убийстве с особой жестокостью направлены в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.