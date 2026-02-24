Перед судом предстанет приморец, который из ревности заживо сжег подругу

Приморский краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своей знакомой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона, трагедия произошла в июле 2025 года в поселке Партизан.
По версии следствия, находясь в состоянии опьянения в доме на улице Заречной, обвиняемый на почве ревности решил расправиться с 50-летней знакомой. Злоумышленник облил потерпевшую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате полученных тяжелых термических ожогов женщина скончалась.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы по делу об убийстве с особой жестокостью направлены в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.