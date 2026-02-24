AIF: актриса Кулишенко из «Онегина» рассказала об избиении в баре

Актриса Кристина Кулишенко, известная по ролям в фильмах и сериалах «Онегин», «Невский» и других, была избита в баре в Санкт-Петербурге. В разговоре с aif.ru она рассказала, что произошло.
«Мы просто сидели в баре, отмечали 23 февраля. Уже собирались уходить, когда пришло двое мужчин, с ними завязалась потасовка на улице», — сказала Кулишенко.
По словам актрисы, причину конфликта она не помнит.
«Не могу сказать, была причина или ее не было. Я только помню, что меня начали выводить, а на улице ударили сначала кулаком в губу, рассекли мне губу, а после этого ударили по голове сзади», — добавила собеседница aif.ru.
