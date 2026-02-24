Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AIF: актриса Кулишенко из «Онегина» рассказала об избиении в баре

Актрису Кристину Кулишенко избили в баре 23 февраля. Она рассказала, что произошло.

Источник: Аргументы и факты

Актриса Кристина Кулишенко, известная по ролям в фильмах и сериалах «Онегин», «Невский» и других, была избита в баре в Санкт-Петербурге. В разговоре с aif.ru она рассказала, что произошло.

«Мы просто сидели в баре, отмечали 23 февраля. Уже собирались уходить, когда пришло двое мужчин, с ними завязалась потасовка на улице», — сказала Кулишенко.

По словам актрисы, причину конфликта она не помнит.

«Не могу сказать, была причина или ее не было. Я только помню, что меня начали выводить, а на улице ударили сначала кулаком в губу, рассекли мне губу, а после этого ударили по голове сзади», — добавила собеседница aif.ru.

Ранее сообщалось, что украинского футболиста Даниила Колесника задержали после драки с сотрудником ТЦК (аналог военкома на Украине — ред.).