Семь детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

IrkutskMedia, 24 февраля. В период с 15 по 23 февраля произошло три ДТП, в которых травмы получили семь несовершеннолетних. Всем детям была оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура проконтролирует ход и результаты проверок, даст оценку принятым процессуальным решениям.