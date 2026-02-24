Семь детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

IrkutskMedia, 24 февраля. В период с 15 по 23 февраля произошло три ДТП, в которых травмы получили семь несовершеннолетних. Всем детям была оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура проконтролирует ход и результаты проверок, даст оценку принятым процессуальным решениям.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 15 февраля 2026 года в рабочем посёлке Маркова иномарка Toyota Corolla Fielder съехала с дороги и врезалась в препятствие. В результате происшествия два несовершеннолетних пассажира получили травмы.
Вечером 22 февраля 2026 года на дороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово столкнулись машины Subaru Forester и Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии пострадали два ребенка из одной иномарки и два — из второй.
23 февраля в Иркутске столкнулись три автомобиля Kia Rio, BMW, Toyota Corolla. Травмы получила 10-летняя пассажирка корейской машины.
При наличии оснований надзорным ведомством будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
