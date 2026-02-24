На компанию в Красноярском крае завели дело за загрязнение воздуха

В селе Казачинское на местную компанию завели уголовное дело за загрязнение воздуха канцерогенами. По версии прокуратуры Красноярского края, на четырех котельных «Казачинского ТЭК» золошлаки от сжигания угля находились прямо на земле. Навалы достигли высоты двух метров, создавая серьезную угрозу загрязнения земли и водных объектов.
Кроме того, на котельной, отапливающей районную больницу, дымовая труба работала без обязательного фильтра. На территории эксперты зафиксировали превышение бенз (а)пирена в 2,7 раза. Это вещество провоцирует опасные заболевания при длительном вдыхании.
Нарушения нашли также на объекте, обеспечивающем теплом школу. В итоге следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны атмосферного воздуха.
