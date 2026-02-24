На компанию в Красноярском крае завели дело за загрязнение воздуха

В селе Казачинское на местную компанию завели уголовное дело за загрязнение воздуха канцерогенами. По версии прокуратуры Красноярского края, на четырех котельных «Казачинского ТЭК» золошлаки от сжигания угля находились прямо на земле. Навалы достигли высоты двух метров, создавая серьезную угрозу загрязнения земли и водных объектов.