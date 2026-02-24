Более 60 домов Владивостока остались без света из‑за аварии на Второй Речке

По данным сервиса «Отключения воды и света» на VL.ru, авария коснулась домов на улицах Русская, Чапаева, Магнитогорская, Кирова, Давыдова, Аральская, Байдукова, Залесная, Лесная, Чкалова, а также на проспекте 100-летия Владивостока. Жители пожаловались на отсутствие света примерно по 64 адресам, по их словам, электричества нет около трёх часов.