Более 60 домов Владивостока остались без света из‑за аварии на Второй Речке

Во Владивостоке днём 24 февраля без электричества остались больше 60 домов от Второй Речки до Зари из‑за аварии на сетях. По данным Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС), отключение затронуло часть Советского района.
По данным сервиса «Отключения воды и света» на VL.ru, авария коснулась домов на улицах Русская, Чапаева, Магнитогорская, Кирова, Давыдова, Аральская, Байдукова, Залесная, Лесная, Чкалова, а также на проспекте 100-летия Владивостока. Жители пожаловались на отсутствие света примерно по 64 адресам, по их словам, электричества нет около трёх часов.
Во ВПЭС рассказали, что отключение произошло из‑за повреждения участка сети и не связано с плановыми работами. На место выехала аварийная бригада и мобильная лаборатория, специалисты ремонтируют повреждённое оборудование и стараются как можно быстрее вернуть свет во все дома, точные сроки восстановления компания не называет.