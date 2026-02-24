Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Облил и поджёг»: в Приморье отправили в суд дело о жестоком убийстве женщины

На почве ревности и в состоянии опьянения мужчина лишил жизни близкую знакомую.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве женщины с особой жестокостью, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия в июле 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Заречной в посёлке Партизан, действуя на почве ревности, умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её. В результате полученных термических ожогов 50-летняя женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью).