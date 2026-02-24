«Облил и поджёг»: в Приморье отправили в суд дело о жестоком убийстве женщины

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве женщины с особой жестокостью, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«По версии следствия в июле 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Заречной в посёлке Партизан, действуя на почве ревности, умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её. В результате полученных термических ожогов 50-летняя женщина скончалась», — говорится в сообщении.
Дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью).