В Омской области мужчина избил своего соседа палкой, тот умер на месте

Подозреваемого задержали, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия следователи изъяли вещественные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.