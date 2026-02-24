В Омской области мужчина избил своего соседа палкой, тот умер на месте

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 74-летнего жителя деревни Чаунино. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
По версии следствия, вечером 20 февраля 55-летний ранее судимый односельчанин на почве личных неприязненных отношений избил пожилого мужчину деревянной палкой. Они проживали вместе и вели совместное домашнее хозяйство. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день.
Подозреваемого задержали, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия следователи изъяли вещественные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
