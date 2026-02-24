В Куйтунском районе водителю-рецидивисту назначили административный арест

Проверка подтвердила факт употребления алкоголя. В процессе расследования стало известно, что этот человек уже имел проблемы с законом из-за подобных нарушений. Например, в сентябре 2025 года он был арестован за вождение мотоцикла в нетрезвом виде. По решению суда, ему назначено два срока административного ареста: на 10 и 12 суток.