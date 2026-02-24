В Куйтунском районе водителю-рецидивисту назначили административный арест. В поселке Харик автоинспекторы остановили иномарку «Ниссан», которая ехала без государственных регистрационных номеров. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоиспекции, за рулем был 22-летний парень без водительских прав.
— При проверке документов инспекторы заметили у молодого человека признаки опьянения, поэтому ему предложили пройти медицинское освидетельствование, — уточнили в пресс-службе полиции.
Этот человек уже имел проблемы с законом УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Проверка подтвердила факт употребления алкоголя. В процессе расследования стало известно, что этот человек уже имел проблемы с законом из-за подобных нарушений. Например, в сентябре 2025 года он был арестован за вождение мотоцикла в нетрезвом виде. По решению суда, ему назначено два срока административного ареста: на 10 и 12 суток.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье за неделю в авариях погиб один человек и пострадали 42.