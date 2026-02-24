Выжившая при взрыве под Новосибирском пожаловалась на маленькую компенсацию

«Жизнь бабушки уже никогда не будет прежней — рассказала Сиб.фм внучка пенсионерки Анна. — Сам дом восстановлению не подлежит, только новый отстраивать. Каково было наше изумление, когда медики оценили вред здоровью как средней степени тяжести! Но еще больше нас удивила сумма, которую дочка “Газпрома” предложила в качестве компенсации в суде: 300 тысяч на восстановление дома и еще 200 в качестве компенсации за ущерб здоровью. Этих денег не хватит на восстановление и половины дома, не говоря об остальном!».