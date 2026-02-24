Выжившая при взрыве под Новосибирском пожаловалась на маленькую компенсацию

Взрыв газа, прогремевший в селе Маршанском Карагатского района, навсегда изменио жизнь пожилой владелицы одного из частных домов. Из-за ошибки при подключении газа к её жилью, случилось ЧП. Вытекавший газ рванул, разнеся почти всё вокруг. Пенсионерка чудом выжила, но получила серьёзные травмы. Кроме ожогов лица и кончностей, у неё диагностировали сложный перелом рёбер, но делать операцию медики не взялись — бабушка могла просто не пережить наркоз.
«Жизнь бабушки уже никогда не будет прежней — рассказала Сиб.фм внучка пенсионерки Анна. — Сам дом восстановлению не подлежит, только новый отстраивать. Каково было наше изумление, когда медики оценили вред здоровью как средней степени тяжести! Но еще больше нас удивила сумма, которую дочка “Газпрома” предложила в качестве компенсации в суде: 300 тысяч на восстановление дома и еще 200 в качестве компенсации за ущерб здоровью. Этих денег не хватит на восстановление и половины дома, не говоря об остальном!».
Потерпевшая считает сумму выплат несправедливой, потому что даже при первоначальной экспертизе причинённый взрывом ущерб оценили в 800 тысяч рублей.