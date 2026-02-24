СК установил причину взрыва возле машины ГАИ в Москве

«Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство», — сказала она.