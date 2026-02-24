Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК установил причину взрыва возле машины ГАИ в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следователи установили, что неизвестный устроил самоподрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, его личность устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство», — сказала она.

В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение.

Следственный комитет России устанавливает лиц, которые могут быть причастны к взрыву. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Устанавливаются иные, возможно, причастные лица», — сказала она. Также допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

К расследованию подключились криминалисты центрального аппарата СК.

«По поручению председателя Следственного комитета России к расследованию уголовного дела подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства», — сказала Петренко.