Силовики в Красноярском крае пресекли канал контрабанды за рубеж хвойной древесины

Злоумышленникам удалось отправить за границу более 15 тысяч кубометров леса.

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудникам УФСБ России по Красноярскому краю совместно с Сибирской оперативной таможней Сибирского таможенного управления ФТС России удалось пресечь канал нелегального вывоза из региона за рубеж хвойной древесины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что две компании-заготовители экспортировали лес по внешнеторговым контрактам с использованием подложных документов. К примеру, предприниматели подавали в Сибирский центр электронного декларирования документы, в которых содержались недостаточные сведения о происхождении древесины.

Всего злоумышленникам удалось незаконно отправить в страны ближнего и дальнего зарубежья более 15 тысяч кубометров древесины стоимостью свыше 150 миллионов рублей. Сотрудники Сибирской оперативной таможни в отношении участников преступной группы возбудили два уголовных дела.