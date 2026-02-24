Силовики в Красноярском крае пресекли канал контрабанды за рубеж хвойной древесины

Правоохранители установили, что две компании-заготовители экспортировали лес по внешнеторговым контрактам с использованием подложных документов. К примеру, предприниматели подавали в Сибирский центр электронного декларирования документы, в которых содержались недостаточные сведения о происхождении древесины.