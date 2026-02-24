Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии медведь напал на сноубордиста: Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего

Минздрав Башкирии рассказал о пережившем нападение медведя сноубордисте.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 23 февраля, в Белорецком районе Башкирии медведь напал на 30-летнего сноубордиста. О состоянии молодого человека рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Сотрудники заповедника доставили пострадавшего в отделение скорой помощи в селе Инзер. У мужчины — укушенные раны и ссадины. После оказания медицинской помощи он смог самостоятельно уехать домой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.