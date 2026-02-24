В Башкирии медведь напал на сноубордиста: Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего

Вчера, 23 февраля, в Белорецком районе Башкирии медведь напал на 30-летнего сноубордиста. О состоянии молодого человека рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Сотрудники заповедника доставили пострадавшего в отделение скорой помощи в селе Инзер. У мужчины — укушенные раны и ссадины. После оказания медицинской помощи он смог самостоятельно уехать домой.
