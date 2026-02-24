Клонировал аккаунты и просил «в долг»: задержан очередной Telegram-мошенник

22-летний житель Чартакского района Наманганской области решил зарабатывать на доверчивости пользователей. Его схема была простой, но эффективной: он подписывался на популярные каналы и открытые группы, изучал профили участников, выбирал жертву и создавал клон её аккаунта. После этого от имени ничего не подозревающего человека начинал писать его знакомым и родственникам с просьбой срочно перевести деньги — якобы «в долг», «на лечение», «на срочную покупку» или под другим предлогом.