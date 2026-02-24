Клонировал аккаунты и просил «в долг»: задержан очередной Telegram-мошенник

22-летний житель Чартакского района Наманганской области решил зарабатывать на доверчивости пользователей. Его схема была простой, но эффективной: он подписывался на популярные каналы и открытые группы, изучал профили участников, выбирал жертву и создавал клон её аккаунта. После этого от имени ничего не подозревающего человека начинал писать его знакомым и родственникам с просьбой срочно перевести деньги — якобы «в долг», «на лечение», «на срочную покупку» или под другим предлогом.
Деньги перечислялись на банковские карты дропперов.
При осмотре мобильного телефона подозреваемого выяснилось, что через Telegram в «чёрный список» были внесены 126 граждан — именно с ними он переписывался по поводу переводов денег. По предварительным данным, мошенник успел обмануть жителей Навоийской области, Ташкента и Ташкентской области, Ферганской, Кашкадарьинской, Бухарской и Сурхандарьинской областей.
«Я создавал аккаунт в Telegram, вступал в открытые группы, клонировал аккаунт одного из участников, присваивал его и от его имени писал знакомым с просьбой одолжить деньги, после чего получал переводы на свою банковскую карту. Я раскаиваюсь в содеянном, больше такого не повторится», — признался подозреваемый.
По данному факту ведётся расследование. Правоохранительные органы продолжают устанавливать всех потерпевших и возможных соучастников.
Специалисты вновь напоминают: к любым финансовым просьбам, поступающим через социальные сети и мессенджеры, следует относиться с осторожностью. Сообщение от знакомого имени или с его фотографией ещё не гарантирует подлинность аккаунта. Если от имени близкого человека просят деньги, прежде всего стоит напрямую связаться с ним и уточнить информацию.