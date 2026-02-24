Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца подозревают в краже товаров из опрокинувшейся фуры

Мужчина похитил две коробки с запчастями для электросамокатов.

Источник: Комсомольская правда

В Болотнинском районе Новосибирской области задержали местного жителя, который подозревается в краже имущества из опрокинувшегося грузовика. Мужчина похитил две коробки с запчастями для электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 4 января. В полицию обратился предприниматель из Краснодарского края. Он рассказал, что его фура перевернулась в Болотнинском районе, а из кузова кто-то забрал товар.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 50-летний житель села Ача. Мужчина заметил опрокинувшийся автомобиль, забрал две коробки с комплектующими и на снегоходе отвез их к себе домой.

Нарушителя нашли. Он признался в содеянном и отдал похищенное. Теперь против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». С мужчины взяли подписку о невыезде.