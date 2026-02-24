Новосибирца подозревают в краже товаров из опрокинувшейся фуры

В Болотнинском районе Новосибирской области задержали местного жителя, который подозревается в краже имущества из опрокинувшегося грузовика. Мужчина похитил две коробки с запчастями для электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.