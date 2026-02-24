Новосибирца подозревают в краже товаров из опрокинувшейся фуры

В Болотнинском районе Новосибирской области задержали местного жителя, который подозревается в краже имущества из опрокинувшегося грузовика. Мужчина похитил две коробки с запчастями для электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 4 января. В полицию обратился предприниматель из Краснодарского края. Он рассказал, что его фура перевернулась в Болотнинском районе, а из кузова кто-то забрал товар.
Полицейские выяснили, что к краже причастен 50-летний житель села Ача. Мужчина заметил опрокинувшийся автомобиль, забрал две коробки с комплектующими и на снегоходе отвез их к себе домой.
Нарушителя нашли. Он признался в содеянном и отдал похищенное. Теперь против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». С мужчины взяли подписку о невыезде.